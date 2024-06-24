Футболіст збірної України знайшов новий клуб під час Євро-2024: вибір гравця здивував

Олександр Сваток поїде до американської MLS

Захисник збірної України з футболу Олександр Сваток, який останні чотири роки захищав кольори "Дніпра-1", підписав контракт із американським клубом "Остін". Нова команда українця виступає у Західній конференції MLS.

Інсайдер Том Богерт стверджує, що до лав "Остіна" Сваток увіллється відразу після Євро-2024. Команда зіграє ще, як мінімум, один матч.

Сваток не виходив на поле у матчах Євро-2024, ані в основному складі, ані на заміну. Гравець взяв участь лише у товариському матчі перед Євро-2024 зі збірною Німеччини.

У клубному сезоні-2023/24 гравець провів за "Дніпро-1" у всіх турнірах 31 матч. У них він забив 1 гол і зробив 2 гольові передачі.

Нагадаємо, що збірна України вже провела на Євро-2024 два матчі. Підопічні Сергія Реброва програли збірній Румунії (0:3) та здолали команду Словаччини (2:1). Команда має шанси вийти у плей-офф — 1/8 фіналу, навіть у разі поразки від збірної Бельгії в останній грі групового етапу.