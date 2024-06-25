Франція — Польща: онлайн-трансляція голів Євро-2024

Триколірні фактично зіграють товариський матч

У вівторок, 25 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу зіграють представники груп С та D. Відкриватиму програму ігрового дня буду французи та поляки.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Польща. У цій статті оперативно будуть доступні лише відео голів, а після закінчення гри – найкращі моменти поєдинку.

Франція – Польща – початок о 19:00 (оновлюється)

Французи підходять до гри як явні фаворити, при цьому триколірні досить мотивовані, адже для виходу з групи з першого місця їм необхідно перемагати, причому робити це з більшою різницею голів, ніж у Нідерландів. Помаранчеві у паралельній грі зустрінуться з Австрією, яка також претендує на вихід у плей-оф. А ось для поляків турнір закінчено. Команда лише спробує грюкнути дверима насамкінець.

Матч Франція — Польща можна подивитися в Україні по ТБ, щоправда, за легальний перегляд гри доведеться заплатити. До речі, зустріч відбудеться у Дортмунді на "BVB-Штадіоні", початок о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Франція на Євро-2024 стартувала з перемоги над Австрією (1:0), після чого зіграла внічию з Нідерландами (0:0). Польща, у свою чергу, поступилася Нідерландам (1:2), а потім і Австрії (1:3).