Франція пробилася у чвертьфінал Євро-2024, не забивши жодного голу з гри (відео)

Найкращі команди Європи згідно з рейтингом ФІФА провели очний матч

У понеділок на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбувся центральний поєдинок 1/8 фіналу. Збірна Франції зіграла з Бельгією.

Зустріч, що проходила у Дюссельдорфі на однойменній арені, завершилася з рахунком 1:0 на користь Франції. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди провели два різні тайми. У першому обидві збірні не поспішали, рідко атакували. А в другому Франція підняла темп і засипала ворота Червоних Дияволів величезною кількістю атак, Бельгія грала "другим номером". У результаті Сині зуміли дотиснути бельгійців, а переможний гол записав на свій рахунок Ян Вертонген, який оформив автогол після удару Коло-Муані.

Примітно, що французи провели вже 4 матчі на ЧЄ-2024 і дійшли до чвертьфіналу турніру, не забивши жодного голу з гри.

Повний відеоогляд матчу Франція — Бельгія:

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2024 Франція та Бельгія несподівано посіли другі місця у своїх групах. Французи обіграли Австрію (1:0), зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). Червоні Дияволи, у свою чергу, програли Словаччині (0:1), обіграли Румунію (2:0) і здобули нічию з Україною (0:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".