Гроза, град та VAR: Німеччина та Данія провели вогняний матч на Євро-2024 (відео)

У Дортмунді пройшов незвичайний поєдинок

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбулися перші матчі раунду плей-оф. Закривали ігровий день Німеччина та Данія.

Поєдинок, що проходив у Дортмунді на "BVB-Штадіон", завершився з рахунком 2:0 на користь німців. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм цього матчу назавжди увійде до історії. Річ у тому, що на 35-й хвилині поєдинку над стадіоном пройшла гроза із градом. Рефері Майкл Олівер зупинив поєдинок, доки погода не налагодилася.

Крім того, гра запам’яталася втручанням VAR. Відео-помічник рефері скасував голи німців і данців, а також ухвалив рішення, яке вплинуло на результат зустрічі. На початку другого тайму за допомогою VAR та нових технологій було зафіксовано гру рукою у своєму штрафному у виконанні данця Андерсона. Пенальті реалізував Кай Хаверц. Після цього гра гостей розклеїлася і німці закріпили успіх зусиллями Джамала Мусіали.

Повний відеоогляд матчу Німеччина — Данія буде доступний пізніше.

Нагадаємо, збірна Німеччини виграла квартет А на Євро-2024, обігравши Шотландію (5:1), Угорщину (2:0), а також зігравши внічию зі Швейцарією (1:1). Данці, у свою чергу, стали другим у групі С, тричі зігравши внічию: зі Словенією (1:1), Сербією (0:0) та Англією (1:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".