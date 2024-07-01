Португалія — Словенія: онлайн голів у матчі 1/8 фіналу Євро-2024

"Європейські бразильці" начинять свій шлях до плей-оф

У понеділок, 1 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться чергові матчі першої стадії плей-оф. Завершатимуть програму ігрового дня португальці та словенці.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія — Словенія. У цій статті оперативно буде додано лише відео голів, а після закінчення зустрічі — найкращі моменти поєдинку.

Португалія — Словенія — початок о 22:00 (оновлюється)

Португальці підходять до гри як явний фаворит, проте на цьому Євро Роналду і Ко зовсім не блищать результатами та грою. Словенці, у свою чергу, всі свої ігри на груповій стадії звели до нічиєї, а тому можуть розраховувати на результат у плей-оф, довівши поєдинок до серії пенальті.

Матч Португалія — Словенія покажуть в Україні у прямому ефірі, причому гру можна переглянути безплатно. Додамо, що матч відбудеться у Франкфурті-на-Майні на "Франкфурті Арені".

Нагадаємо, Португалія достроково виграла свою групу на чемпіонаті Європи-2024, обігравши Чехію (2:1), Туреччину (3:0), після чого Роналду та Ко поступилися Грузії (0:2). Словенія, у свою чергу, посіла третє місце у квартеті С, тричі зігравши внічию: з Данією (1:1), Англією (0:0) та Сербією (1:1).