Нідерланди — Англія: онлайн-трансляція матчу

Хто зіграє у фіналі ЧЄ-2024

У середу, 10 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу визначиться другий фіналіст. У другому півфіналі зустрінуться команди Нідерландів та Англії.

"Телеграф" проводить онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Англія. Поєдинок відбудеться у Дортмунді на "BVB-Штадіоні", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нідерланди — Англія — 1:1 (оновлюється)

85 хв. Сака заробив попередження, а Помаранчеві – перспективний штрафний.

79 хв. Англія забиває, але гол було скасовано через офсайд.

78 хв. Сімонс пробив із середньої дистанції прямо у руки Пікфорда.

77 хв. Англія сіла в оборону, Нідерланди намагаються атакувати, але невеликими силами.

66 хв. Дюмфріс пробив головою після подачі з кутового — вище воріт.

65 хв. Пікфорд робить сейв після удару ван Дейка з кількох метрів.

55 хв. Команди поки що без ударів у другій половині.

Розпочався другий тайм.

Перший тайм закінчено. Перерва.

39 хв. Вербрюгген робить сейв після несподіваного удару Фодена з лінії штрафного майданчика.

32 хв. Штанга! Фоден пальнув здалеку в каркас воріт.

30 хв. Поперечина. Дюмфріс головою завдав удару в каркас воріт після подачі з кутового.

29 хв. Мален пробив з меж штрафного майданчика — Вокер блокує.

23 хв. Дюмфріс рятує Нідерланди, зупинивши м'яч на лінії воріт після хитрого удару Фодена.

18 хв. Гол! Кейн реалізував 11-метровий.

17 хв. Пенальті! У моменті з Кейном Дюмфріс порушив правила, на думку рефері.

14 хв. Кейн пробив у дотик з метрів 12 — вище воріт.

13 хв. Вербрюгген рятує після удару Кейна.

7 хв. Гол! Сімонс забиває супергол.

5 хв. Трип'єр також у положенні поза грою.

2 хв. Мален вже встиг опинитися в офсайді.

Матч розпочався!

Стартові склади команд:

Яскрава та непередбачувана команда Нідерландів зіграє з прагматичною Англією. Помаранчеві на Євро-2024 демонструють атакувальний футбол, проте у захисті у підопічних Рональда Кумана є серйозні проблеми. А от Левів не критикує лише лінивий. Власні ЗМІ та вболівальники не задоволені, як грає їхня команда, хоча Гарет Саутгейт і дає результат. Востаннє команди зустрічалися у 2019 році у півфіналі Ліги націй УЄФА. Тоді Нідерланди виявилися сильнішими (3:1).

Матч Нідерланди — Англія покажуть в Україні на ТБ, причому гру можна подивитися безплатно. Додамо, що букмекери дали неоднозначний прогноз на цю зустріч. Переможець цієї пари зіграє у фіналі турніру проти Іспанії, яка напередодні обіграла Францію (2:1).

Нагадаємо, збірна Нідерландів у групі на Євро-2024 обіграла Польщу (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) і поступилася Австрії (2:3). У 1/8 фіналу Помаранчеві пройшли Румунію (3:0), а в 1/4 фіналу — Туреччину (2:1).

Команда Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 за пенальті).