965 мільйонів проти півтора мільярдів: коли відбудеться фінал Євро-2024

У вирішальному матчі Євро зійдуться національні збірні Іспанії та Англії.

У неділю 14 липня на Олімпійському стадіоні в Берліні відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи з футболу 2024 року. У цій грі зійдуться команди Іспанії та Англії.

Вирішальний матч Євро-2924 розпочнеться о 22.00 за київським часом, повідомляє "Телеграф". Гру можна буде подивитися на медіасервісі Megogo та у безкоштовному ефірі — на регіональних каналах Суспільного (Супільне Київ, Суспільне Львів, Суспільне Дніпро тощо).

Згідно з найавторитетнішим джерелом на футбольному трансферному ринку — Transfermarkt, сумарна вартість гравців збірної Іспанії становить 965,5 мільйона євро, тоді як команди Англії — понад півтора мільярда (1,515 млрд) у європейській валюті.

9-10 липня відбулися півфінальні матчі. Спочатку збірна Іспанії створила камбек у грі проти команди Франції – 2:1. А наступного дня вже збірна Англії обіграла команду Нідерландів, також програючи по ходу матчу, з таким самим рахунком 2:1.

При цьому матч за участю англійців вийшов скандальним. За рахунку 0:1 арбітр призначив на користь англійської команди дуже неоднозначний пенальті.