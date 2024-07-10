Збірна Англії зі скандалом пробилася у фінал Євро-2024 (відео)

Визначився другий фіналіст ЧЄ-2024

У середу, 10 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбувся другий півфінал. За вихід у фінал боролися команди Нідерландів та Англії.

Зустріч, що проходила у Дортмунді на "BVB-Штадіоні", завершилася з рахунком 2:1 на користь Англії. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди розпочали гру у повільному темпі, проте все змінив гол Нідерландів на 7-й хвилині. Хаві Сімонс пробрався до чужого штрафного майданчика і потужно пальнув у "дев’ятку" — Пікфорд не врятував. Ще через 11 хвилин Леви зрівняли рахунок за допомогою VAR та німецького рефері Фелікса Цваєра, який призначив досить спірний пенальті за сумнівний фол на Кейні. Сам постраждалий виконав "вирок".

У другому таймі команди не ризикували. Здавалося, будуть овертайми, проте Англія несподівано забила — гол оформив Оллі Воткінс.

Повний відеоогляд матчу Нідерланди — Англія:

Нагадаємо, збірна Нідерландів у групі на Євро-2024 обіграла Польщу (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) і поступилася Австрії (2:3). У 1/8 фіналу Помаранчеві пройшли Румунію (3:0), а в 1/4 фіналу — Туреччину (2:1).

Команда Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 за пенальті).