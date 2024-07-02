Найкраща українська тенісистка грає на Вімблдоні у весільній сукні (фото)

"Ми не хочемо жодних помилок на Вімблдоні", — наголошує дизайнер.

Перша ракетка України Марта Костюк та головний дизайнер бренду Wilson Джоель Майкалофф поділилися історією створення весільного вбрання спортсменки та її сукні "Марта" для Вімблдону-2024. Найпрестижніший тенісний турнір на трав’яних кортах відбувається з 1 по 14 липня.

Українська спортсменка постала на турнірі у весільній сукні. Українка вже виграла матч першого кола у Ребеки Шармкової зі Словаччини — 6:3, 6:2. Про історію створення сукні Костюк та Майкалофф розповіли в інтерв’ю Vogue.

"Ми зберегли міні-сукню, яка застібається на ґудзики, — каже Майкалофф. — Марта буде виходити на корт з усіма шарами, а потім вона буде знімати цю верхню сукню, яка точно така ж, як її весільна, оскільки спереду є п'ять ґудзиків. Я зробила для неї такий варіант, щоб вона могла швидко його зняти. Те, що під цією міні-сукнею, це в основному традиційна сукня, але з вбудованими шортами для м'яча. По суті, ми додали компонент підкладки, а потім трохи підняли декольте — ми не хочемо жодних помилок на Вімблдоні — і ми випускаємо цю форму в продаж: ви можете або придбати як дві частини, або просто купити одну".

У свою чергу, Костюк згадує: ""Я думаю, що багато дівчат точно знають, як вони хочуть бачити свою весільну сукню. Але я гадки не мала, чого хочу і що мені подобається. Хотілося чогось дуже простого, але в той же час того, що запам’ятовується. Я просто знала, що не хочу весільну сукню, яка важить 200 кілограмів, чи щось настільки складне чи настільки тендітне, що ти не можеш рухатися і не можеш насолоджуватися перебуванням серед людей. Тому ми просто почали повільно, з нічого і просто почали потроху формувати концепцію: що ви думаєте з цього приводу, а що ви думаєте про це?"

Також Костюк розповіла в інтерв’ю історію про свого чоловіка: Я знаю Георгія з чотирьох років. У дитинстві ми тренувалися в одному тенісному клубі, але зрештою він поїхав навчатися в США, і я почала грати професійно. Ми не дуже підтримували зв’язок, але коли я повернулася до України у 2022 році, він покликав мене на побачення, і, власне, це було все. За п’ять місяців він зробив пропозицію. Ми просто прокинулися разом, і він такий: "Ходімо подивимося на схід сонця". Це було дуже дивно, тому що зазвичай він любить спати, але я щойно повернулася зі США і через зміну часових поясів ледь спала, тому я подумала: "Добре, поїхали". Це було дуже красиво — ми поїхали в це місце в Києві, де дійсно видно все місто, і я знімала якесь відео, а коли обернулася, він був там на коліні".

"Я придумала 12 різних варіантів, — каже Майкалофф, — просто швидкі ескізи олівцем та ідеї про різні вирізи, різні типи спідниць, різні типи бретелів, різні матеріали. Зрештою ми зробили сукню, поєднавши ескізи трьох різних суконь, і вже від цього я відштовхувалася. Марта сліпо довіряла мені, що змусило мене трохи нервувати, але, я думаю, це багато говорить про наші стосунки і про те, як ми працюємо разом".

У вересні перший зразок був готовий. Костюк приміряла сукню у Китаї, де вона виступала на турнірі. "Саме там у нас з’явилася ідея двох суконь, — розповідає Марта. — Спочатку ми планували одну довгу сукню, якусь однотонну, але поки ми робили примірки, ми вирішили, що було б круто мати дві: одну тільки для церемонії, а іншу для афтепаті, для вечері — щось легше, зручніше. коротким, прозорим білим платтям зверху".

Свій наступний матч на Вімблдонському турнірі Костюк проведе проти Дарії Севілл з Австралії. Попередньо гра відбудеться в середу, 3 липня.