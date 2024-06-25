Найкраща тенісистка України показала ідеальні форми у відвертій фотосесії (фото)

Марта Костюк знялася у фотосесії перед Олімпіадою

Найсильніша тенісистка України Марта Костюк знялася у відвертій фотосесії від Vogue, присвяченій Олімпіаді. Перша ракетка країни з’явилася на сторінках глянсового журналу Vogue Ukraine у проекті, присвяченому майбутнім Іграм у Парижі.

Марта Костюк уперше виступить на Олімпійському тенісному турнірі. Окрім неї до складу української тенісної команди увійшли: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок та Надія Кіченок. Примітно, що за 12 годин після публікації матеріал із сайту Vogue зник.

Тенісний турнір у рамках Олімпійських ігор пройде на кортах Ролан Гаррос з 27 липня по 4 серпня. На цих кортах щороку відбувається Відкритий чемпіонат Франції, один із чотирьох найпрестижніших турнірів серії "Великого шолома".

У зйомках фотографа Яна Васючника також зібрано портрети українських спортивних зірок та дебютантів Олімпіади в Парижі: шаблістка Ольга Харлан, борець Жан Беленюк, гімнаст Олег Верняєв, дзюдоїстка Дар’я Білодід, члени олімпійської збірної України з художньої гімнастики, стрибун у воду Олексій Середа, гімнастка Таїсія Онофрійчук. Також у галереї знайшлося місце паралімпійцям: стрибунка у довжину Оксана Зубковська, плавці Денис Остапченко та Данило Чуфаров, плавчиня Ганна Гонтар.

Ольга Харлан

Дар’я Білодід

Людмила Лузан

Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня. Раніше аналітики порахували, скільки медалей виграє збірна України. Паралімпіада відбудеться з 28 серпня до 8 вересня.