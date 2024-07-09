"Їхня країна знищила 2 дитячі лікарні": легендарний тенісист просить поговорити з росіянами на Вімблдоні

Жоден з тенісистів РФ не відреагував на ракетну атаку на Київ

Колишній український тенісист, а нині військовослужбовець ЗСУ Сергій Стаховський обурився мовчанням російських гравців на Вімблдонському турнірі. Жоден з тенісистів РФ не відреагував на ракетну атаку на Київ, здійснену у понеділок, 8 липня.

Зокрема, російські ракети атакували дві дитячі лікарні, це сталося у міжнародний День сім’ї. Стаховський запропонував ЗМІ на Вімблдоні поспілкуватися з росіянами, опублікувавши пост у Instagram.

"Я хотів би попросити будь-якого з журналістів на Вімблдоні поставити питання таким представникам країни без прапора, як Медведєв — як вони ставляться до того, що в міжнародний "день сім’ї" їхня країна знищила балістичними ракетами 2 дитячі лікарні, одна з яких була для діток з онкологічними захворюваннями", — написав Стаховський у сторіс.

Напередодні в Києві було зруйновано корпус лікарні Охматдит, де загинули 2 людей. Також пряме влучення ракети було зафіксовано у приватний пологовий будинок, де загинули 8 людей. Внаслідок російської атаки щонайменше 37 людей загинули, у тому числі троє дітей,170 отримали поранення, серед них 13 дітей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Еліна Світоліна прикріпила чорну стрічку на сукні в матчі 1/8 фіналу Вімблдону, тим самим вшанувавши пам’ять жертв ракетної атаки.