Іспанія – Англія: букмекери заінтригували прогнозом на фінал Євро-2024

Фахівці не змогли виділити однозначного фаворита фіналу

У неділю, 14 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться остання гра. У вирішальному поєдинку на полі зійдуться команди Іспанії та Англії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Англія.

На думку букмекерів, Іспанія є невеликим фаворитом протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На тріумф Фурії Роха аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,71. Подібний успіх Трьох левів менш ймовірний — коефіцієнт 2,34. Додамо, що фахівці Favbet оцінили ймовірність перемоги іспанців у основний час у 38%, а англійців – у 28%.

Додамо, що матч Іспанія — Англія відбудеться в Берліні на "Олімпіаштадіоні". В Україні цей поєдинок покажуть у прямому ефірі.

Прогноз букмекерів на фінал Євро-2024 Іспанія — Англія (основний час)

Favbet: (перемога Іспанії 2,59 — нічия 2,93 — перемога Англії 3,50)

William Hill: (2,50 — 2,87 — 3,40)

Bwin: (2,45 — 2,85 — 3,40)

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1).

Збірна Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 по пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці зі скандалом пройшли Нідерланди (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".