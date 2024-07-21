Перша ракетка України засвітила ідеальну фігуру у бікіні (фото)

Українська тенісистка відпочиває перед US Open-2024

Перша ракетка України Марта Костюк (№ 19 WTA) поділилася із фанатами гарячими знімками. Спортсменка відпочиває після головного трав’яного турніру сезону — Вімблдон-2024, де вона не зуміла досягти великих висот.

Відповідними знімками Марта поділилася на своїй сторінці в Instagram. Судячи з геолокації фото Марта відпочиває у Монте-Карло (Монако).

"Втеча", — прокоментувала знімки Костюк, мабуть, натякнувши, що їй вдалося втекти від виснажливих тренувань та знайти час для відпочинку.

На знімках Марта позує в рожевому відкритому купальнику, який підкреслює її фігурі, і в білому капелюшку. Користувачі були в захваті від свіжих фотографій Марти.

"Ідеальна", "Красива і сильна", "Рожевий тобі личить", "Ось це втеча", — пишуть користувачі.

Марта Костюк відпочиває у Монако

Нагадаємо, нещодавно Костюк знялася у відвертій фотосесії для журналу Vogue, присвяченій Олімпіаді-2024. На Вімблдоні-2024 Марта виступала у своїй "весільній сукні". Головний дизайнер бренду Wilson Джоель Майкалофф поділилися історією створення вбрання спортсменки, яке отримало назву "Марта".