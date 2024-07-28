Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 29 липня (оновлюється)

Цього дня спортсмени змагатимуться за 19 комплектів нагород

У понеділок, 29 червня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться третій змагальний день. Українські спортсмени поки що йдуть без медалей на Іграх.

Почнуть змагальний день стрільці, а завершать фехтувальники. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, 29 червня на Іграх відбудуться медальні змагання у таких дисциплінах: кінний спорт, стрибки у воду, маунтінбайк, дзюдо, стрільба з лука, веслувальний слалом, спортивна гімнастика та плавання.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 29 липня (оновлюється)

10:30 Стрільба з пневматичної гвинтівки: 10 м (жінки)

12:00 Стрибки у воду: Синхронна вежа, 10 м (чоловіки)

12:00 Кінний спорт: Командне триборство, конкур

13:00 Стрільба з пневматичної гвинтівки: 10 м (чоловіки)

15:10 Маунтінбайк: Кроскантрі (чоловіки)

16:00 Кінний спорт: Особисте триборство, конкур

17:00 Дзюдо: До 57 кг (жінки), до 7 3кг (чоловіки)

17:48 Стрільба з лука: Перестрілка за "бронзу" (чоловічі команди)

18:00 Скейтбординг. Стріт, фінал (чоловіки)

18:11 Стрільба з лука: Перестрілка за "золото"

18:20 Веслувальний слалом: Байдарки-одиначки (чоловіки)

18:30 Спортивна гімнастика: Командний фінал (чоловіки)

21:30 Плавання: 400 м комплексом (жінки)

21:40 Плавання: 200 м вільним стилем (чоловіки)

21:50 Фехтування: Особиста шабля, матч за бронзу (жінки)

22:15 Фехтування: Особиста рапіра, матч за бронзу (чоловіки)

22:19 Плавання: 100 м на спині (чоловіки)

22:25 Плавання: 100 м брасом (жінки)

22:41 Плавання: 200 м вільним стилем (жінки)

22:45 Фехтування: Особиста шабля, матч за "золото" (жінки)

23:10 Фехтування: Особиста рапіра, матч за "золото" (чоловіки)

Нагадаємо, 28 липня на Іграх розіграли 13 комплектів медалей. Українські спортсмени не зуміли нав’язати боротьбу за нагороди цього дня.