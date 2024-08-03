Верняєв залишився без медалі Олімпіади на коні

Українець не є фахівцем на цьому снаряді, але показав гідний результат

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінальний турнір гімнастів у вправах на коні. Україну в цій дисципліні представляв Олег Верняєв.

Змагання, що відбулися на Арені "Берсі" у Парижі, завершилися перемогою Ріса Маккленагана з Ірландії. Про це повідомляє "Телеграф".

"Срібло" дісталося Наріману Курбанову з Казахстану, а "бронза" — Стефену Недоросчіку зі США. Верняєв посів 5 місце.

Зазначимо, на Олімпійських іграх у Парижі українські гімнасти були дуже близькими до медалей в особистому багатоборстві, де Верняєв став восьмим, а Ілля Ковтун посів четверте місце. У командному багатоборстві Синьо-жовті посіли п’яте місце. Крім того, у вільних вправах Ковтун зупинився за крок від медалі, ставши четвертим.

Нагадаємо, перед стартом Олімпійських ігор у збірній України зі спортивної гімнастики пролунав скандал. Верняєв розкритикував роботу Української федерації гімнастики, зокрема віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову. Про проблеми у команді також повідомила тренер Ковтуна Ірина Горбачова. Захарова у відповідь розкритикувала українські ЗМІ.