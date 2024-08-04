Пікантний стрибок француза та невдача естонця на Олімпіаді завірусилися у мережі (відео)

На Олімпіаді є, на що подивитися

На Олімпійських іграх у Парижі у секторі для стрибків у висоту відбулося кілька конфузів. На весь світ прославився французький стрибун з жердиною Антоні Амміраті, трохи менше уваги дісталося естонському десятиборцю Карелу Тільге.

Перший не зумів пройти кваліфікацію у фінал, проваливши всі свої спроби на висоті 5,70 м. Про це повідомляє "Телеграф".

В одній зі спроб Амміраті зумів перестрибнути планку 5,70 м, проте під час падіння зачепив її своїм причинним місцем. Відео стрибка моментально розлетілося в мережі, а Антоні, попри провал, отримав величезну популярність. Кількість його підписників у соцмережах зросла вдесятеро і продовжує рости. Користувачі жартують, що Олімпіада не зробить його багатим, а от Onlyfans зробить.

А ось на естонця чекав лише біль і розчарування. Карел вкрай невдало виконав стрибок із жердиною, завалившись назад на доріжку. Проте його спроба також завірусилася у мережі. Користувачі жартують, що на Олімпіаді нарешті взяв участь "середній" хлопець. Також йому активно бажають здоров’я.

Нагадаємо, за підсумками восьми ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти 3 медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Крім того, українські фехтувальники виграли "золото" у команді.