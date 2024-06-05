Український чемпіон Європи з гімнастики зіштовхнувся із неприємними проблемами перед Олімпіадою

Ілля Ковтун не мав масажиста на останніх змаганнях перед Іграми

Тренер 4-разового чемпіона Європи та віце-чемпіона світу зі спортивної гімнастики Іллі Ковтуна, який у квітні разом із командою виграв ЧЄ, розповіла про відсутність у спортсмена масажиста під час змагань перед Олімпіадою в Парижі. Водночас, замість масажиста у поїздку беруть іншого фахівця.

Про свої претензії до Мінмолодьспорту, який формує склад делегації на міжнародні змагання, Ірина Горбачова розповіла у коментарі "Телеграфу".

"У нас виникає проблема при співпраці з Міністерством молоді та спорту. Безпосередньо, з кабінетом, який відповідає за спортивну гімнастику. Судіть самі… У нас відбулися два етапи Кубка Виклику — у Болгарії та Словенії. Ілля їздив на другий. Ми лише напередодні повернулися з турніру. Перед цими двома етапами була розмова з головним тренером команди, з приводу того, що на один етап з командою їде один масажист, на другому — у нас стояв у графіку масажист жіночої команди. у складі делегації були Ілля, я як його тренер і масажист жіночої команди. А в Словенії виявилося, що масажиста немає.

З частиною спортсменів, які брали участь і в турнірі в Болгарії, до Словенії приїхав Григорій Білик. Він у нас то тренер чоловічої команди, то тренер жіночої команди, то суддя.. А коли я перевірила списки через FIG (Міжнародну федерацію гімнастики) та ще попросила дублікат у організаторів змагань, скрізь у списках стояв масажист. Звичайно, мене це обурило", — зазначає тренер спортсмена.

При цьому Ірина Горбачова нагадала: "На чемпіонаті Європи Ілля травмувався. Ми були в Німеччині на реабілітації власним коштом, наголошую на цьому, витратили велику кількість власних грошей. Ані Міністерство, ані держава фінансів не дало.. Винятково, за власні гроші".

Тренер також зауважила, що це були останні старти перед Олімпійськими іграми. До початку змагань зі спортивної гімнастики у Парижі залишилося сім тижнів. І масажисти мають бути на таких стартах, де виступають четверо з шести українських гімнастів, які їдуть на Олімпіаду.

"При цьому, я вважаю, Ілля в даній ситуації зробив неможливе. Він потрапив до п’яти фіналів із шести, у п’яти фіналах завоював чотири нагороди — три золото та срібло. На перекладині він впав через помилку, залишившись без медалі. Також ми зробили три нові комбінації", — додала тренер.

Також тренер зазначила, що Ілля пожертвував своїм здоров’ям, вчасно не прооперувався і взяв участь у командному змаганні, щоб допомогти збірній України здобути ліцензію на Олімпіаду в командному турнірі. "Потім його прооперували, але, знову ж таки, ні Мінмолодьспорт, ні хтось ще жодних грошей на це не виділив. Дякую хорватській стороні, допомогли, все сплатили. З реабілітацією нам також допомагали лише друзі та знайомі. Держава та Міністерство, на жаль, ніяк не допомагають. Я зверталася до держ. тренера — три тижні вона не бере трубку, не відповідає на смс.

Зазначимо, що за міжнародними стандартами, у кожній команді у гімнаста має мати персонал, що складається з чотирьох осіб — тренер, лікар, психолог і відеооператор.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у збірній України перед Олімпіадою розгорівся скандал через порвані чешки.