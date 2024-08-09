Олімпіада-2024: розклад та результати українців 10 серпня (оновлюється)

Ірина Коляденко гарантувала медаль на Іграх

У суботу, 10 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться 15-й ігровий день. Україна гарантувала собі медаль у боротьбі.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Олімпіаді в Парижі 10 серпня. Українці цього дня змагатимуться у стрибках у воду, художній гімнастиці, веслуванні, боротьбі, брейкінгу, сучасному п’ятиборстві та синхронному плаванні.

Розклад та результати українців 10 серпня на Олімпіаді-2024 (оновлюється)

11.00. Стрибки у воду. Вишка 10 м, півфінал (ч) — Олексій Середа.

11:30. Веслувальний спринт. Байдарки-одиначки 500 м, півфінали (ж) — Марія Повх.

12:00. Боротьба. Вільна боротьба, 125 кг, втішний раунд – Олександр Хоцяновський – Роберт Баран (Польща)

Вільна боротьба, 97 кг, 1/8 фіналу (ч) — Муразі Мчедлідзе — Ібрагім Чифчі (Туреччина).

12:40. Веслувальний спринт. Каное-одиначки 200 м, півфінали (ж) — Анастасія Рибачок, Людмила Лузан.

14:30. Сучасне п’ятиборство. Особистий залік, півфінали (ж), фехтування, бонус-раунд — Валерія Пермикіна.

15:00. Художня гімнастика. Групове багатоборство, фінал — Україна.

17:00. Брейкінг. Бі-бої. Kuzya.

20:00. Стрибки у висоту, фінал (м) — Олег Дорощук.

20:30. Синхронне плавання. Дуети, довільна програма — Україна.

19:16. Вільна боротьба, 62 кг, фінал (ж), 15-й запуск. Ірина Коляденко — Сакура Мотокі (Японія).

За підсумками 14 ігрових днів Олімпіади-2024 збірна України здобула 11 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк. Ще одне "срібло" Ігор приніс Україні дует веслярок Людмила Лузан/Анастасія Рибачок.