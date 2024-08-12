"Залишився непереможеним у всіх іграх": українець Антон Кравець виграв Чемпіонат Європи з го (фото)

Чемпіонат Європи пройшов з 28 липня по 4 серпня

Українець Андрій Кравець виграв Чемпіонат Європи з го (стародавня китайська стратегічна настільна гра для двох гравців, поширена в країнах Східної Азії і, меншою мірою, у всьому світі. Гра з’явилася в Китаї понад 2 тисячі років тому). Наш співвітчизник залишився непереможеним у всіх своїх іграх.

Про це повідомляє Міжнародна федерація го.. Чемпіонат Європи пройшов з 28 липня по 4 серпня в Тулузі, Франція, в рамках 65-го Європейського конгресу і зібрав 32 найкращих європейських гравців. Турнір проводився за системою double-elimination, доки не було відібрано вісім учасників для плей-офф.

"Переможцем став Андрій Кравець, який залишився непереможеним у всіх своїх іграх", — йдеться у повідомленні.

Це вже другий чемпіонат Європи, в якому перемагає Андрій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Боксер Олександр Хижняк приніс Україні "золото" Олімпіади. У фіналі він зустрівся із казахстанським боксером Нурбеком Рахатули Оралбайєм. Поєдинок проходив три раунди та завершився перемогою Хижняка роздільним рішенням суддів.