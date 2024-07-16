Іспанія порушила закон у фіналі Євро-2024, але всім начхати (відео)

Іспанії загрожує лише штраф

Збірна Іспанії з футболу тріумфувала на Євро-2024 у Німеччині. У фіналі турніру іспанці обіграли команду Англії (2:1).

Цікаво, що збірна Іспанії порушила трудовий кодекс Німеччини. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, один із лідерів Фурії Роха 17-річний Ламін Ямаль порушив закон Німеччини про захист молоді. Річ у тому, що у Німеччині неповнолітнім заборонено працювати після 20:00 (після 23:00 у спорті). У фіналі турніру Ямаль вклався в ці вимоги, проте Іспанію все ж таки можуть покарати, адже футболіст давав інтерв’ю та святкував вже після 23:00 за місцевим часом.

Огляд матчу Іспанія – Англія

Іспанцям не загрожують спортивні санкції, а лише штраф у розмірі 30 тисяч євро. Видання зазначає, що Німеччина жодного разу не штрафувала нікого в подібних випадках, проте формальний привід покарати іспанців у німецької влади все ж таки є.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1).