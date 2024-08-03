Чемпіонат України з футболу, 1-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

В Україні стартує чемпіонат країни з футболу

У суботу, 3 серпня, стартує новий сезон Української Прем’єр-ліги (УПЛ). Переможцем минулого розіграшу став донецький "Шахтар".

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх матчів 1-го туру чемпіонату України з футболу. Поєдинки "Олександрія" — "Динамо" та "Рух" — "Полісся" були перенесені через участь команд у єврокубках. Трансляція всіх ігор буде доступна на УПЛ ТБ.

Результати та відеоогляди матчів 1 туру УПЛ сезону 2024/25

Субота, 3 серпня

15:30 "Верес" — "Карпати"

18:00 "Кривбас" – "Чорноморець"

Неділя, 4 серпня

13:00 "ЛНЗ Черкаси" – "Лівий Берег"

15:30 "Оболонь" — "Колос"

15:30 "Ворскла" — "Шахтар"

18:00 "Зоря" — "Інгулець"

Нагадаємо, київське "Динамо" вдало стартувало в єврокубках, обігравши у 2-матчевому протистоянні сербський "Партизан". У 3-му раунді відбору ЛЧ на Біло-Синіх чекає дуель із шотландським "Рейнджерс". А ось "Полісся" провалило свій дебют у єврокубках, поступившись у другому раунді відбору Ліги конференцій словенській "Олімпії". Крім того, "Дніпро-1" знявся з чемпіонату та єврокубків, що боляче вдарить по українському футболу у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Замість дніпрян в УПЛ виступить "Лівий Берег", який напередодні виграв "Турнір чотирьох".