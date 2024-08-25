"Левиця на каное": Лузан стала 4-разовою чемпіонкою світу

Українка виграла свій четвертий "Мундіаль"

У неділю, 25 серпня, українка Людмила Лузан здобула "золото" на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное у Самарканді (Узбекистан). На Олімпійських іграх у Парижі Людмила виграла "срібло" у каное-двійці.

В завершальний змагальний день українська спортсменка блискуче виступила в одиночці на дистанції 500 м, принісши збірній України "золото". Про це повідомляє "Телеграф".

Для Лузана ця перемога стала четвертою на такому рівні. У фінальній гонці українка випередила Марію Маїльярд із Чилі та представницю Казахстану Марію Бровкову.

Людмила Лузан (Україна) – 02:06.881 Марія Маїльярд (Чилі) – 02:08,912 Марія Бровкова (Казахстан) – 02:09,731

У мережі після перемоги Людмили на турнірі її назвали "левицею на каное".

Нагадаємо, після успіху в Парижі "Телеграф" поспілкувався з Лузан та Анастасією Рибачок, які стали дворазовими срібними медалістками Олімпіади. Українки розповіли про свої емоції під час фінальних перегонів. Після Ігор Лузан додала, що частину призових відправить на благодійність. Примітно, що олімпійська чемпіонка Парижа Ярослава Магучіх вже стала чемпіонкою з донатів.