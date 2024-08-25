"Львица на каноэ": Лузан стала 4-кратной чемпионкой мира
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинка выиграла свой четвертый "Мундиаль"
В воскресенье, 25 августа, украинка Людмила Лузан завоевала "золото" на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде (Узбекистан). На Олимпийских играх в Париже Людмила выиграла "серебро" в каноэ-двойке.
В заключительный день соревнований украинская спортсменка блестяще выступила в одиночке на дистанции 500 м, принеся сборной Украины "золото". Об этом сообщает "Телеграф".
Для Лузан эта победа стала четвертой на таком уровне. В финальной гонке украинка опередила Марию Маильярд из Чили и представительницу Казахстана Марию Бровкову.
- Людмила Лузан (Украина) – 02:06.881
- Мария Маильярд (Чили) – 02:08,912
- Мария Бровкова (Казахстан) – 02:09,731
В сети после победы Людмилы на турнире ее назвали "львицей на каноэ".
Напомним, после успеха в Париже "Телеграф" пообщался с Лузан и Анастасией Рыбачок, которые стали двукратными серебряными медалистками Олимпиады. Украинки рассказали о своих эмоциях во время финальной гонки. После Игр Лузан добавила, что часть призовых отправит на благотворительность. Примечательно, что олимпийская чемпионка Парижа Ярослава Магучих уже стала чемпионкой по донатам.