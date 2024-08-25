Російський весляр зганьбився на чемпіонаті світу, виконавши підводний фініш (фото)

Фініш росіянина викликав суперечки у мережі

У неділю, 25 серпня, на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное в Самарканді (Узбекистан) проходить завершальний змагальний день. На турнір було допущено росіян.

Один із представників країни-агресора Захар Петров виграв "золото" ЧС-2024, хоча одразу після заїзду судді дискваліфікували його за "підводний" фініш на дистанції 500 м у каное-одиночці. Про це повідомляє "Телеграф".

Росіянин перекинувся, а його човен перетнув фінішну лінію першим. Судді поставили Захара на останнє місце із позначкою "Не фінішував". Це викликало бурхливу реакцію росіян, які подали протест. Неймовірно, але після протесту російської сторони Петрову повернули золоту медаль.

Фініш Захара Петрова

Нагадаємо, українські веслярки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок успішно виступили на Олімпійських іграх у Парижі. "Телеграф" після змагань поспілкувався зі спортсменками, які стали дворазовими срібними медалістками Ігор. Українки розповіли про свої емоції під час фінальних перегонів. Після Ігор Лузан додала, що частину призових відправить на благодійність.