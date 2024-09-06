Украина - Албания: букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

Наша команда начинает новый отборочный цикл

В субботу, 7 сентября, сборная Украины начнет свои выступления в Лиге наций УЕФА. В первом туре противостоять нашей команде будет команда Албании. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Албания.

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются безоговорочными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценили вероятность победы Украины в основное время в 55%, триумф Орлов менее вероятен — 19%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Албания:

Favbet: (победа Украины 1,80 — ничья 3,65 — победа Албании 5,00)

William Hill: (1,73 — 3,40 — 4,75)

Bwin: (1,78 — 3,50 — 4,75)

Матч Украина — Албания состоится в Праге "Чехия" на стадионе "Летна". В Украине можно посмотреть эту игру бесплатно.

Добавим, что Украина выступает в Лиге наций в группе B1 вместе с Грузией, Албанией и Чехией. Для Сине-желтых критично важно выступить хорошо на турнире, чтобы оказаться в первой корзине во время жеребьевки отбора на чемпионат мира-2026. Также есть вероятность выйти на Мундиаль через плей-офф Лиги наций. К слову, именно таким способом наша команда пробилась на Евро-2024. На чемпионате Европы в Германии подопечные Сергея Реброва не сумели выйти из группы.