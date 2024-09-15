Грав у Москві під час війни на Донбасі, але одумався: де зараз ексфутболіст збірної України Тарас Михалик

Спортсмен не зрадив батьківщину у важкий для країни момент

Відомий український футболіст Тарас Михалик 6 років грав у Росії, але не зрадив країну після початку повномасштабної агресії РФ. Наразі спортсмен, який завершив кар’єру у 2021 році, активно займається волонтерством, а також допомагає ветеранам із тяжкими пораненнями.

"Телеграф" розповідає, як відомий футболіст почав переганяти авто на фронт. При цьому колишній захисник збірної України заробляв у РФ під час війни на Донбасі.

У 2013 році футболіст, що грав в основі київського "Динамо", перейшов до московського "Локомотиву", за який виступав до 2019 року. Попри критику громадськості, українець до кінця відпрацював контракт із московською командою. Потім уродженець Луцька повернувся до рідної "Волині", де у нього відбулася жорстка розмова з ультрас клубу. Як виявилось, Михалик, коли працював у РФ, таємно допомагав українській армії, що дозволило залагодити конфлікт.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тарас став особисто переганяти авто на фронт. Крім того, він активно займається волонтерством. У соцмережах колишній футболіст проводить збори, а також публікує фотозвіти доставки на передову.

Наразі колишній професійний футболіст виступає на аматорському рівні. За інформацією Sport Arena, Михалик та Артем Федецький зіграють за ЛСТМ (Луцьксантехмонтаж) в аматорському Кубку України. Обидва футболісти залучені у проєкті "Карпатські Ведмеді", в якому допомагають ветеранам війни з тяжкими пораненнями інтегруватися до суспільства.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у новому розіграші Ліги націй у групі 1 дивізіону B, де також грають команди Албанії, Грузії та Чехії. У першому турі албанці сенсаційно здолали українців із рахунком 2:1. Після поразки від чехів українські вболівальники закидали гравців збірною сміттям.