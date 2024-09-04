Українські плавці виграли "золото" та "срібло" в одному запливі Паралімпіади

Українські пара плавці феноменально виступають у Парижі

У середу, 4 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить сьомий змагальний день. У першому фіналі дня у плаванні збірна України здобула одразу дві нагороди.

Ярослав Денисенко та Максим Веракса принесли Україні "золото" та "срібло" відповідно у запливі на 100 м вільним стилем у класі S12. Про це повідомляє "Телеграф".

"Бронзу" здобув Роман Салей з Азербайджану. Ще один представник України Ілля Яременко став сьомим.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 48 нагород на Паралімпіаді у Парижі. 4 вересня медаль Україні у легкій атлетиці принесла Марія Шпатковська ("срібло" у штовханні ядра, клас F46).

Напередодні 3 вересня медаль Україні в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла спринтерка Юлія Шуляр, "золото" та "бронзу" здобули Олександр Яровий та Максим Коваль, ще одне "золото" на рахунку Наталії Кобзар. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль, а Ігор Німченко завоював срібну медаль. Крім того, першу медаль у фехтуванні Україні принесла Олена Федота-Ісаєва.