"Гордість та краса України": Харлан показала, як проходили зйомки для PLAYBOY (відео)

Шаблістка взяла участь у відвертій фотосесії

Відома українська фехтувальниця, багаторазова олімпійська чемпіонка та медалістка Ольга Харлан знялася для української версії PLAYBOY. Напередодні спортсменка показала, як виглядає обкладинка нового випуску журналу за її участю.

Наступного дня шаблістка на своїй сторінці в Instagram поділилася кадрами із роботою на фотосесії. 34-річна Ольга показала, як їй роблять макіяж, а також кілька образів, які ретельно можна розглянути в новому випуску журналу.

Українці із захопленням сприйняли фотосесію спортсменки. "Українська красуня, як же пощастило Луїджі", "Наша зірочка", "Гордість та краса", "Фотосет Княгині Ольги", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, Харлан потрапила на Олімпійські ігри у Парижі завдяки скандалу. На чемпіонаті світу-2023 з фехтування Харлан відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смирновій. У результаті Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Ольгу на 60 днів. Через розголос у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який несподівано запросив Харлан на Олімпіаду-2024, через що в Росії почалася масова істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади. На Іграх у Парижі українка виграла особисту "бронзу", а також командне "золото".