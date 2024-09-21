"Богиня фехтування та краси": Харлан потрапила на обкладинку журналу для дорослих (фото)

Спортсменка постала в образі грецької богині

Відома українська фехтувальниця, найтитулованіша вітчизняна спортсменка Ольга Харлан стала новою героїнею PLAYBOY. Шаблістка потрапила на обкладинку знаменитого журналу.

Про це спортсменка повідомила сама на своїй сторінці в Instagram. На фото олімпійська чемпіонка позувала у білій античній сукні зі своєю зброєю в руках.

У мережі із захопленням сприйняли новий образ Ольги. Користувачі засипали шаблістку масою компліментів.

Ольга Харлан на обкладинці журналу PLAYBOY

"Неймовірно красива і сильна. Схожа на грецьку богиню", "Богиня фехтування та краси", "Неймовірна красуня", "Шикарна обкладинка", — пишуть у мережі.

Додамо, що Ольга вже знімалася у журналі для дорослих, наприклад, у ХХL.

Ольга Харлан на обкладинці XXL

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2023 з фехтування Харлан відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смирновій. У підсумку Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Ольгу на 60 днів.

Через розголос у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який несподівано запросив Харлан на Олімпіаду-2024, через що в Росії почалася масова істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади. На Іграх у Парижі українка виграла особисту "бронзу", а також командне "золото".