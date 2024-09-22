"Гордость и красота Украины": Харлан показала, как проходили съемки для PLAYBOY (видео)

Саблистка приняла участие в откровенной фотосессии

Известная украинская фехтовальщица, многократная олимпийская чемпионка и медалистка Ольга Харлан снялась для украинской версии PLAYBOY. Накануне спортсменка показала, как выглядит обложка нового выпуска журнала с ее участием.

На следующий день саблистка на своей странице в Instagram поделилась кадрами с работой на фотосессии. 34-летняя Ольга показала, как ей делают макияж, а также несколько своих образов, которые подробно можно рассмотреть в новом выпуске журнала.

Украинцы с восторгом восприняли фотосессию спортсменки. "Украинская красавица, как же повезло Луиджи", "Наша звездочка", "Гордость и красота", "Фотосет Княгини Ольги", — пишут в сети.

Напомним, Харлан попала на Олимпийские игры в Париже благодаря скандалу. На чемпионате мира-2023 по фехтованию Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой. В итоге Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Ольгу на 60 дней. Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Харлан на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы. На Играх в Париже украинка выиграла личную "бронзу", а также командное "золото".