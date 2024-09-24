До легенди "Динамо" та збірної України прийшли з обшуками силовики (відео)

Відомий у минулому футболіст знову опинився в епіцентрі скандалу

У вівторок, 24 вересня, у будинку, де мешкає колишній український футболіст Артем Мілевський та його друг Сергій Третьяк, пройшли обшуки. Нещодавно "Міля" вперше засвітив у мережі свою нову дівчину.

Про це повідомляє sport-express.ua. За інформацією джерела, обшуки були пов’язані зі справою про договірні матчі, фігурантом у яких виступає Третьяк. Відео із обшуку на своєму telegram-каналі розмістив редактор сайту Sport-express.ua Андрій Піскун.

"Я в шоці! Поки коментар давати не буду, дайте відійду трохи", – сказав Мілевський.

"Обшуки пов'язані з договірними матчами, мене підозрюють у їхній організації. Більше інформації скажу потім. ФК Минай? Я такої команди навіть не знаю. Обшуки пов'язані з кіберспортом", – сказав Третьяк.

Зазначимо, у січні 2024 року поліція вже приходила з обшуками до Мілевського. "Міля" розповідав, що правоохоронці вибили йому скляні двері.

Нагадаємо, футболістам "Минаю" нібито пропонували здати матч проти "Динамо" (1:3) за винагороду. Гра відбулася в середині квітня, а один із голів гравці закарпатців забили собі самі. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що пропозицію гравцям нібито зробив Третьяк.