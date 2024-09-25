Знаменитий футболіст "перевзувся" і вирушив за грошима до Росії

Гравець найближчим часом приєднається до ЦСКА

Колишній футболіст "Ювентуса" та "Барселони" Міралем П’янич прилетів до Москви для підписання контракту із ЦСКА. Цікаво, що російський клуб запросив футболіста, який у 2022 році публічно відмовився грати зі збірною Росії після того, як путінські війська повномасштабно вторглися в Україну.

Про це повідомляє "Р-Спорт". 34-річний П’янич найближчим часом пройде медогляд та підпише контракт із московською командою вже у середу.

"Я дуже щасливий! Не можу дочекатися, коли почну грати за новий клуб. Багато чого знаю про ЦСКА, це великий клуб. Чи обговорював перехід із Рахімічем? Так, він легенда клубу і мій добрий друг. Що можу сказати фанатам ЦСКА? Незабаром побачимося!" — сказав П’янич.

Зазначимо, збірна Боснії та Герцеговина погодилася зіграти з Росією товариський поєдинок, проте після публічних заяв П’янича, Едіна Джеко та Анела Ахмедходжича Федерація футболу Боснії та Герцеговини оголосила про скасування поєдинку.

Нагадаємо, саме з Боснією та Герцеговиною команда України провела півфінальний матч стикового раунду відбору на чемпіонат Європи-2024. Синьо-жовті тоді обіграли суперників із рахунком 2:1.