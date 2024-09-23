"Я маленький гвинтик": з'явилися фотожаби про участь Тимощука в аукціоні для Росії

Українці обурені вчинком футболіста

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук передав свою футболку з автографом на аукціон, який допомагає збирати гроші для російської армії. На такий його вчинок негативно відреагували в мережі.

Зокрема, його порівняли з підозрюваним у державній зраді колишнім українським нардепом Віктором Медведчуком, якого обміняли на українських військових. Також Тимощука зобразили під час нібито затримання військовою контрозвідкую України.

Як повідомлялось, футболку Тимощука було викуплено за 700 000 рублів (близько 310 тис. грн). За даними російських ЗМІ, ці кошти будуть направлені до Курської області.

Нагадаємо, колишня дружина Тимощука Надія Навроцька прокоментувала його вчинок. Вона заявила, що не здивована цим і вважає його "потєряним".

"Я навіть не дивуюся його вчинкам. Щодо цього аукціону, то це щось із рубрики "Боже, яке кончене", — зазначила Навроцька.

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв також висловився щодо дій колишнього партнера по національній команді. Він вважає, що Тимощук зрадив країну через гроші.