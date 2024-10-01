Мама футболіста наробила галасу у соцмережах: усі думали, що це його дружина (фото)

Жінка виглядає молодшою за свій вік, через що її часто плутають із коханою сина

Блерта, мати 23-річного німецького футболіста "Спліта" (Хорватія) Леона Даяку, наробила галасу у соціальних мережах. Річ у тому, що на загальних знімках із сином жінку плутають із коханою гравця.

Мати гравця навіть стала знаменитою у Хорватії. Блерта веде свій блог в Instagram, а також займається своїм косметологічним салоном в Німеччині.

Саме косметологічні процедури дозволяють Даяку виглядати молодше. До слова Блерта — багатодітна мати, має ще двох синів, а нещодавно сім’я поповнилася дівчинкою, яку народила кохана Леона. Молода бабуся прокоментувала цю подію: "Ми неймовірно раді появі нашої маленької принцеси. Ми так сильно тебе любимо, Нава!"

Блерта Даяку із сином

Блерта Даяку з чоловіком та трьома синами

Блерта Даяку

Зазначимо, Леон Даяку до "Спліту" встиг пограти за англійський "Сандерленд", швейцарський "Санкт-Галлен", "Уніон Берлін" та "Баварію II".

Раніше повідомлялося, що знаменитий італійський воротар Джанлуїджі Буффон одружився з італійською журналісткою та телеведучою Іларією Д’Аміко. До речі, голкіпер свого часу міг опинитися у донецькому "Шахтарі".