Російський футболіст представився легендою "Ман Юнайтед", але його не прийняли у Манчестері

Росіянин у всьому звинувачує головного тренера МЮ

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" та збірної Росії Андрій Канчельскіс не зміг потрапити на базу манчестерського клубу. Напередодні українець забив гол за юнацьку команду МЮ.

Відповідний коментар Канчельскіса наводить sport24.ru. Уродженець Кропивницького вважає, що його не пустили на клубну базу через тренера Еріка тен Хага.

— Ходили на АПЛ?

— Ні, не зміг: був у Англії під час паузи на ігри збірних. Хотів поїхати на базу "МЮ" – теж не дали.

— Чому?

— Цей тренер, голландець тен Хаг, взагалі від усіх закрився. Я навіть стажування не просив, чого мені працювати з цією людиною?! Він нікого не підпускає до клубної бази — ні журналістів, ні легенд "Юнайтед"! Дуже закритий тренувальний процес. Чого йому боятися та приховувати? Не розумію.

— Навіть Фергюсон там не може бути?

— Схоже на те. База закрита для будь-яких сторонніх очей. До речі, про сера Алекса — хотів з ним теж побачитись. Написав йому, але він на той час був у США. Домовилися з ним зустрітися наступного разу. Та й у Манчестері я був недовго. Вранці приїхав, а ввечері вже повернувся до Лондона.

Андрій Канчельскіс грав у "Манчестер Юнайтед" з 1991 по 1995 рік. Російський футболіст є дворазовим чемпіоном Англії у складі манкуніанського клубу, на його рахунку 28 голів у 123 іграх за МЮ.

Нагадаємо, у травні 2024 року "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" зійшлися у битві за Кубок Англії з футболу сезону 2023/24. У результаті перемогу на "Вемблі" відсвяткували Червоні дияволи.