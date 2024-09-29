Буффон одружився з італійською телеведучою: як виглядає обраниця легенди футболу (фото)

Знаменитий голкіпер більше не холостяк

Знаменитий італійський воротар Джанлуїджі Буффон одружився з італійською журналісткою і телеведучою Іларією Д’Аміко. До речі, кіпер свого часу міг опинитися у донецькому "Шахтарі".

Пара разом уже багато років і заручена з 2017 року, але офіційна церемонія одруження відбулася лише зараз. Про це повідомляє "Телеграф".

Весілля 46-річного Буффона та 51-річної Д’Аміко відвідало чимало знаменитостей. Захід відбувся у Версилії на півночі Тоскани у суботу, 28 вересня. На церемонію прийшли колишні партнери воротаря по збірній Італії: Андреа Барцальї, Леонардо Бонуччі та Джорджо К’єлліні. Також привітати близьких друзів прийшли актриса та модель Моніка Белуччі та режисер Тім Бертон.

Як виглядає Іларія Д’Аміко:

Іларія Д’Аміко

Іларія Д’Аміко із сім’єю

Додамо, що для Буффона цей шлюб став другим. Раніше він був одружений з чеською моделлю Оленою Шередовою. Вони були офіційно разом з 2011 по 2014 рік.

Нагадаємо, останні два сезони Буффон провів у "Пармі", де розпочинав свою професійну кар’єру. Довгий час італієць виступав у складі "Ювентуса", а також один сезон він провів у ПСЖ. Крім того, на рахунку ДжіДжі 176 матчів за збірну Італії, з якою він став чемпіоном світу-2006.