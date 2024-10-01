Мама футболиста наделала шуму в соцсетях: все думали, что это его жена (фото)

Женщина выглядит моложе своего возраста, из-за чего ее часто путают с возлюбленной сына

Блерта, мать 23-летнего немецкого футболиста "Сплита" (Хорватия) Леона Даяку, наделала шума в социальных сетях. Дело в том, что на общих снимках с сыном женщину путают с возлюбленной игрока.

Мать игрока даже стала знаменитой в Хорватии. Блерта ведет свой блог в Instagram, а также занимается своим косметологическим салоном.

Именно косметологические процедуры позволяют Даяку выглядеть моложе. К слову Блерта — многодетная мать, у нее есть еще двое сыновей, а недавно семья пополнилась девочкой, которую родила возлюбленная Леона. Молодая бабушка прокомментировала это событие: "Мы невероятно рады появлению нашей маленькой принцессы. Мы так сильно тебя любим, Нава!"

Блерта Даяку с сыном

Блерта Даяку с мужем и тремя сыновьями

Блерта Даяку

Отметим, Леон Даяку до "Сплита" успел поиграть за английский "Сандерленд", швейцарский "Санкт-Галлен", "Унион Берлин" и "Баварию II".

Ранее сообщалось, что знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон женился на итальянской журналистке и телеведущей Иларии Д’Амико. К слову, голкипер в свое время мог оказаться в донецком "Шахтере".