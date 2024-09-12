Російська тенісистка била себе ракеткою по голові: момент потрапив у трансляцію матчу (відео)

Інцидент стався у Мексиці

42-а ракетка світу, "нейтральна" тенісистка з Росії Вероніка Кудерметова програла 80-й ракетці в рейтингу WTA Камілі Осоріо з Колумбії у другому колі в Гвадалахарі (Мексика). Під час матчу росіянка била себе ракеткою по голові. До речі, у російському тенісі ця ситуація відбувається досить часто.

Росіянка не справилася з емоціями у вирішальному, третьому, сеті. Про це повідомляє "Телеграф".

Кудерметова вигравала з рахунком 5:0 у третій партії, проте дозволила суперниці не лише відігратися, а й виграти матч. Підсумковий рахунок — 6:7 (5), 7:6 (2), 5:7. Додамо, що за рахунку 5:5 Вероніка кілька разів ударила себе ракеткою по голові, шокувавши і коментаторів, і публіку.

Раніше повідомлялося, що у 1/8 фіналу турніру в Монтерреї (Мексика) Еліна Світоліна обіграла представницю Вірменії Еліну Аванесян із рахунком 6:4, 6:3. Після матчу українка не потиснула руку суперниці, яка раніше представляла Росію. До речі, тенісистки увійшли до списку найоплачуваніших спортсменів України за версією журналу Forbes.