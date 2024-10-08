Україна — Грузія: де і коли дивитись матч Ліги націй

У жовтні на нашу команду чекає два матчі

У п’ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє поєдинок 3-го туру Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Грузія.

У прямому ефірі в Україні гру Україна — Грузія покажуть медіасервіс MEGOGO та "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч Україна — Грузія буде доступний в інтернеті ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт". А також в ефірі Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Супільного" у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Зустріч Україна – Грузія відбудеться у Познані (Польща) на однойменному стадіоні. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками двох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтій сенсаційної поразки 2:1. Потім наша команда примудрилася програти Чехії (2:3).