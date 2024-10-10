Україна — Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Синьо-жовті у разі поразки втратять шанси на підвищення у класі

У п’ятницю, 11 жовтня, збірна України проведе поєдинок 3 туру Ліги націй УЄФА проти Грузії. Напередодні Синьо-жовті отримали нову форму.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Грузія. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Матч Україна – Грузія відбудеться у Познані (Польща) на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель".

Повний відеоогляд матчу Україна — Чехія

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками двох турів українці посідають останнє місце у квартеті. Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтій сенсаційної поразки 2:1. Потім наша команда примудрилася програти Чехії (2:3). З розкладом та результатами матчів збірної України у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".