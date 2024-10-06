Збірна України з футзалу вперше в історії виграла медаль на чемпіонаті світу (відео)

Синьо-жовті блискуче провели турнір та виграли "бронзу"

У неділю, 6 жовтня, збірна України з футзалу провела матч із Францією за третє місце на чемпіонаті світу в Узбекистані. У півфіналі Синьо-жовті не змогли пройти Бразилію.

Зустріч, яка відбулася в Ташкенті, завершилася з рахунком 7:1 на користь України. Про це повідомляє "Телеграф".

За нашу команду забивали Ігор Чернявський, Михайло Зварич, Данило Абакшин (хет-трик) та Євген Жук (дубль). Таким чином, збірна України вперше в історії здобула медаль на рівні ЧС. Раніше найкращим результатом Синьо-жовтих було 4-е місце на ЧС-1996. У тому складі українців грав нинішній тренер національної команди Олександр Косенко.

Повне відео матчу Україна – Франція

Синьо-жовті на Мундіалі пробилися до плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда без шансів поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди — 3:1, а у чвертьфіналі — здолали Колумбію з рахунком 9:4. У півфіналі Синьо-жовті дали бій бразильцям, але вийти у фінал не змогли (2:3).

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. У фіналі турніру зіграють Аргентина та Бразилія. Збірна України вийшла на Мундіаль, успішно виступивши у європейській кваліфікації.