Украина - Грузия: где и когда смотреть матч Лиги наций

В октябре на нашу команду ожидает два матча

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет поединок 3-го тура Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Грузия.

В прямом эфире в Украине игру Украина — Грузия покажут медиа-сервис MEGOGO и "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч Украина — Грузия будет доступен в интернете эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт". А также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Супільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Встреча Украина — Грузия состоится в Познани (Польша) на одноименном стадионе. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам двух туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение 2:1. Затем наша команда умудрилась проиграть Чехии (2:3).