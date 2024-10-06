Довбик забив супергол у стилі Ібрагімовича (відео)

Українець, схоже, адаптувався до італійського футболу

Нападник збірної України та римської "Роми" Артем Довбик забив свій четвертий гол за італійський клуб. Нещодавно форвард відзначився тричі поспіль.

Українець відзначився взяттям воріт у матчі 7-го туру Серії А сезону 2024/25 проти "Монци". Про це повідомляє "Телеграф".

На 61-й хвилині Артем, уникнувши офсайда, відтіснив захисника і побіг у бік воріт. Принагідно Довбик на замаху обіграв двох захисників і пробив точно у ціль. Це взяття воріт нагадує знаменитий гол Златана Ібрагімовича часів, коли швед виступав за "Аякс", щоправда, Ібра тоді обіграв пів команди.

У результаті "Рома" та "Монца" зіграли внічию. Цей результат залишив римський клуб на 9-й позиції у чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, влітку 2024 року Довбик перейшов у "Рому" з "Жирони". Артем міг опинитися в іспанському "Атлетіко", але Вовки запропонували українцеві кращі умови контракту. Свій перший гол український "Бик" оформив у ворота "Дженоа", а другий — "Удінезе", потім Артем відзначився у єврокубку. Додамо, що українець має особливий ритуал під час святкування голів, також він на гру виходить із пов’язкою на руці в стилі Каріма Бензема.