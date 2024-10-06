Довбик забив супергол у стилі Ібрагімовича (відео)
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Українець, схоже, адаптувався до італійського футболу
Нападник збірної України та римської "Роми" Артем Довбик забив свій четвертий гол за італійський клуб. Нещодавно форвард відзначився тричі поспіль.
Українець відзначився взяттям воріт у матчі 7-го туру Серії А сезону 2024/25 проти "Монци". Про це повідомляє "Телеграф".
На 61-й хвилині Артем, уникнувши офсайда, відтіснив захисника і побіг у бік воріт. Принагідно Довбик на замаху обіграв двох захисників і пробив точно у ціль. Це взяття воріт нагадує знаменитий гол Златана Ібрагімовича часів, коли швед виступав за "Аякс", щоправда, Ібра тоді обіграв пів команди.
У результаті "Рома" та "Монца" зіграли внічию. Цей результат залишив римський клуб на 9-й позиції у чемпіонаті Італії.
Нагадаємо, влітку 2024 року Довбик перейшов у "Рому" з "Жирони". Артем міг опинитися в іспанському "Атлетіко", але Вовки запропонували українцеві кращі умови контракту. Свій перший гол український "Бик" оформив у ворота "Дженоа", а другий — "Удінезе", потім Артем відзначився у єврокубку. Додамо, що українець має особливий ритуал під час святкування голів, також він на гру виходить із пов’язкою на руці в стилі Каріма Бензема.