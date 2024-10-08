"Шпатель у спину": Таджикистан принизив Росію

Ніхто не хоче грати з Росією

Збірна Таджикистану з футболу відмовилася грати з Росією у листопаді 2024 року. У команди РФ великі проблеми з підбором суперників через міжнародний бан.

Про це повідомляє ТАСС. Федерація футболу Таджикистану (ФФТ) послалася на насичений календар у листопаді, через що зустріч із Росією неможлива.

"РФС виходив із пропозицією ще у червні-липні, але на листопад у нас заплановані домашні матчі", — повідомили у ФФТ.

Зазначимо, Російський футбольний союз (РФС) близький до домовленостей про товариські матчі з командами Сирії та Туркменістану.

У мережі лише посміялися з чергового приниження Росії на міжнародному рівні. Користувачі жартують, що з командою РФ зараз готові зіграти лише вигадані країни, наприклад, Нарнія.

Нагадаємо, Міжнародна федерація Футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення, через що мало команд погоджуються грати з РФ. Нещодавно Танзанія відмовила росіянам у грі, пославшись на напружений графік. Крім того, Пакистан, який погодився зіграти з РФ у жовтні, скасував матч за рішенням влади.