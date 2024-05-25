"Ман Юнайтед" виграв Кубок Англії, обігравши "Ман Сіті" у фіналі (відео)

Трофей дістався Червоним дияволам

У суботу, 25 травня, "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" зійшлися у битві за Кубок Англії з футболу сезону 2023/24. До речі, Городяни пробилися у фінал, обігравши зі скандалом лондонський "Челсі".

143-й розіграш Кубка Англії виграв "Ман Юнайтед". Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Вемблі", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Манчестер Юнайтед". Вже в першому таймі Червоні Дияволи дали зрозуміти Городянам, що за титул прийдеться поборотися. За МЮ голами відзначилися Гарначо та Коббі Мейну. У другому таймі Містяни посилили тиск і засипали ворота Червоних дияволів атаками, однак забили лише раз — Жеремі Доку із середньої дистанції влучив у ворота МЮ. Таким чином, МЮ виграв Кубок Англії в 13-й раз, МС має 7 трофеїв у колекції.

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед":

Нагадаємо, у березні 2024 року МЮ та МС зустрічалися в рамках матчу Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Тоді Городяни на "Етіхад" легко зламали опір Червоних дияволів (3:1). До речі, "Ман Сіті" в останньому турі виграв чемпіонат Англії 2023/24. А ось у Лізі чемпіонів підопічні Хосепа Гвардіоли зазнали фіаско на стадії 1/4 фіналу, пропустивши далі "Реал".