З "Манчестер Сіті" можуть зняти 100 очок: АПЛ дісталася до суперклуба

Великий англійський клуб звинуватили у фінансових порушеннях

Англійський суперклуб "Манчестер Сіті" можуть понизити у класі через порушення фінансового фейр-плею. У травні Городяни сенсаційно програли "Ман Юнайтед" у фіналі Кубка Англії.

Про це повідомив фінансовий експерт Кіран Магвайр в інтерв’ю talkSPORT. За інформацією джерела, Ліга хоче понизити у класі команду, якщо МС буде визнано винним.

У лютому 2023 року АПЛ звинуватила "Ман Сіті" у 115 різних порушеннях фінансових правил у період з 2009 по 2018 рік. Слухання у цій справі розпочнуться 16 вересня, а вердикт стане відомим уже 2025 року.

"Їм варто готуватися до дуже значного зняття очок, якщо вина за всіма 115 порушеннями буде доведена.

У цьому випадку можна припустити, що штраф становитиме приблизно від 60 до 100 очок, тому що [сторона звинувачення] хоче, щоб клуб постраждав досить сильно, щоб вилетіти з найвищого дивізіону.

І хоча слухання завершаться через вісім тижнів, якщо комісії нададуть усі докази, то [процес], ймовірно, займе від трьох до чотирьох місяців, тому що їм доведеться ухвалювати рішення щодо кожного з цих 115 звинувачень окремо", — сказав Магвайр.

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