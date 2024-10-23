Українську тренерку видворили з Росії та заборонили в’їзд до країни до закінчення війни

Не всі українські спортивні спеціалісти відмовилися від співпраці з РФ

Тренера білоруських фігуристів Тетяну Бєляєву не пустили до Росії в аеропорту Шереметьєво через її українське громадянство, хоча рік тому вона вже проходила прикордонний контроль. Бєляєва прямувала до Магнітогорська на етап "Гран-прі Росії".

Про це розповіла сама Тетяна у коментарі для sport-express. Бєляєва поскаржилася на російську владу, яка скрізь трубить про те, що спорт — поза політикою, але в її випадку це виявилося не так. За її словами, прикордонник заявив їй, що вона не потрапить до РФ до закінчення так званої "СВО".

"А мене цього року взагалі не пропустили! Ну і навіщо в даній ситуації говорити, що спорт поза політикою, коли летить тренер з делегацією, зі спортсменами, з посвідченням про відрядження і квитками назад, з запрошенням від російської сторони і є свідоцтво на проживання в Республіці Білорусь? Протримали мене сім годин в аеропорту, видали папір про "видворення" з території Росії. Слово яке! Дякую, що у російському фігурному катанні є друзі і моїх дітей не покинуть у цій складній для них ситуації.

Але сам факт просто в жодні ворота не лізе. Коли ми намагаємося закликати весь світ розділити питання політики та спорту, і на великих змаганнях не можемо вирішити такі моменти! Я минулого року вже була шокована таким прийомом, але не могла уявити, що за рік приїхати працювати стане неможливо", — заявила Бєляєва.

Раніше знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова запросила у президента РФ Володимира Путіна гроші на проведення свого льодового шоу. Примітно, що такий запит зробила і Тетяна Навка, дружина прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.