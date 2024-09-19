Російська фігуристка-чемпіонка, що сильно розповніла, намагалася звузити себе у фотошопі

Російські фігуристки в умовах міжнародної ізоляції втрачають мотивацію

Російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 Анна Щербакова сильно погладшала, через що "фотошопить" свої фото в соцмережах. У 2022 році Щербакова була номінована на премію Міжнародного союзу ковзанярів Skating Awards, через що Україна подала протест.

Про це повідомляє telegram-канал "Тулуп Тутберідзе". Щербакова брала "золото" на останній зимовій Олімпіаді, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну всіх російських фігуристів було відсторонено від міжнародних змагань. Схоже, без міжнародних стартів чемпіонці не вистачає мотивації тримати себе у формі.

"Анечка Щербакова, що сильно розповніла, вкрай невдало намагалася звузити себе у фотошопі.

Анна Щербакова без фотошопу виглядає значно ситніше. Особливо на тлі тростинки Аліни Загітової", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Аліна Загітова показалася на контрольних прокатах у Росії в безглуздому вбранні. Нещодавно фігуристка попросила мільйони у президента РФ Володимира Путіна. Напередодні подібний грант попросила у глави Кремля Тетяна Навка, дружина прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.