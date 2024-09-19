Російська фігуристка-чемпіонка, що сильно розповніла, намагалася звузити себе у фотошопі
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Російські фігуристки в умовах міжнародної ізоляції втрачають мотивацію
Російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 Анна Щербакова сильно погладшала, через що "фотошопить" свої фото в соцмережах. У 2022 році Щербакова була номінована на премію Міжнародного союзу ковзанярів Skating Awards, через що Україна подала протест.
Про це повідомляє telegram-канал "Тулуп Тутберідзе". Щербакова брала "золото" на останній зимовій Олімпіаді, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну всіх російських фігуристів було відсторонено від міжнародних змагань. Схоже, без міжнародних стартів чемпіонці не вистачає мотивації тримати себе у формі.
"Анечка Щербакова, що сильно розповніла, вкрай невдало намагалася звузити себе у фотошопі.
Анна Щербакова без фотошопу виглядає значно ситніше. Особливо на тлі тростинки Аліни Загітової", — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Аліна Загітова показалася на контрольних прокатах у Росії в безглуздому вбранні. Нещодавно фігуристка попросила мільйони у президента РФ Володимира Путіна. Напередодні подібний грант попросила у глави Кремля Тетяна Навка, дружина прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова.