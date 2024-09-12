"Челсі" хоче посилитись ще одним українцем

Лондонський клуб цікавиться молодим українським воротарем

Український воротар Владислав Крапивцов зацікавив лондонський "Челсі". Футболіст зараз перебуває без клубу після того, як "Дніпро-1" припинив свою діяльність через фінансові проблеми.

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Сині найближчим часом підпишуть талановитого воротаря. Наразі Владислав перебуває на перегляді в резервній команді лондонців.

"Ще один українець у "Челсі". Компанію Михайлу Мудрику у синій частині Лондона, наскільки мені відомо, тепер складає Владислав Крапивцов.

Контракт із нашим воротарем поки не укладено, він перебуває на перегляді у резервній команді. Цього літа Крапивцов проявив себе на юнацькому Євро U19, де зі збірною України дійшов до півфіналу та згодом увійшов до символічної збірної усього турніру", — написав Бурбас.

Зазначимо, 19-річний голкіпер міг опинитися в англійському "Саутгемптоні", але клуб вирішив не використати свою єдину квоту на негромадянина ЄС.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик потрапив у фінансовий скандал на батьківщині. Напередодні футболіст проявив зацікавленість до іспанської актриси.