Гравець може зіграти за збірну Росії

Президент Росії Володимир Путін надав бразильському захиснику "Зеніту" Дугласу Сантосу громадянство РФ. До речі, у "Зеніті" з основною командою тренером працює зрадник України Анатолій Тимощук.

Глава Кремля підписав відповідний указ. Про це повідомляє офіційний портал правової інформації РФ.

За інформацією SILA International Lawyers, Дуглас, який грає за "Зеніт" з 2019 року, може отримати виклик до збірної Росії, попри те, що був заграний за олімпійську команду Бразилії у 2016 році.

"Відповідно до п. 73 коментаря ФІФА до правил про можливість виступати за збірні команди, офіційні матчі, зіграні за збірну до 18 вересня 2020 року, не враховуються.

Дуглас Сантос зіграв свій останній офіційний матч за олімпійську збірну раніше цієї дати, 2016 року.

За змістом регламенту ФІФА цей матч не перешкоджає зміні спортивного громадянства.

Отже, за умови проживання гравця в Росії понад п'ять років у нього з’являється можливість змінити спортивне громадянство, набути статусу нелегіонера і виступати за збірну Росії", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що тепер у "Зеніті" Сантос не вважатиметься легіонером. У чемпіонаті РФ з футболу діє правило – не більше 14 іноземних футболістів у заявці та не більше 8 одночасно на полі.

У мережі з гумором сприйняли цю новину. Користувачі жартують, що Дугласу мали вручити повістку у військкомат, як це робиться в подібних випадках під час облав на мігрантів у РФ.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це росіяни не змогли знайти суперника у жовтні 2024 року, щоправда, деякі збірні таки погодилися зіграти з РФ у футбол у листопаді.